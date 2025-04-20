Российские и украинские военные эвакуировали под белыми флагами тела погибших

«Страна.ua»: бойцы РФ и Украины эвакуируют погибших из серой зоны на фронте

Российские и украинские военнослужащие эвакуируют тела погибших из серой зоны на разных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Россияне во время перемирия под белым флагом с красным крестом забирают с поля боя тела погибших солдат армии РФ», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что обе стороны проводят разминирование территорий, подвозят продукты и воду, а также обустраивают места дислокации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации.

При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции России.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.