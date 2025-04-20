В Минобороны рассказали о поражении пунктов размещения ВСУ до начала перемирия

МО: до начала перемирия ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ в 87 районах

До начала пасхального перемирия Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по пунктам размещения украинской армии в 87 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны отчитались, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации.

В ведомстве также уточнили, что Киев не соблюдает режим пасхального перемирия. По данным Минобороны, минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались несколько раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Все они были отражены российскими военными.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.