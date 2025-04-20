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Десантники группировки «Днепр» посетили богослужения в честь Пасхи в зоне СВО

Новороссийские и ульяновские десантники встретили Пасху в зоне СВО

Новороссийские и ульяновские десантники группировки российских войск «Днепр» встретили Пасху в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Военные Вооруженных сил (ВС) России посетили храмы, построенные под землей в Херсонской и Запорожской областях. Там прошли пасхальные богослужения. После службы священники благословили бойцов.

До этого сообщалось, что десантникам «Днепра» при помощи дронов на передовую доставили освященные куличи. Их освятили еще в Великую субботу.

Выпечку изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла и молока. Куличи выпекали в полевом хлебозаводе, который располагается в одном из тыловых районов в зоне проведения СВО.

В этом году Пасха выпала на 20 апреля. Накануне президент России Владимир Путин поздравил военных ВС РФ со светлым праздником и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». По распоряжению главы государства, в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля будут остановлены все боевые действия. Путин подчеркнул, что Украина обещала поступить так же.

Ранее священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин.

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Пасха-2025
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