Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским десантникам доставят куличи на передовую с помощью дронов

Десантникам группировки «Днепр» доставят куличи с помощью дронов
close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Десантникам российской группировки войск «Днепр» в праздник Пасхи доставляют куличи на передовые позиции при помощи дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск с позывным «Боец».

«В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами», — сказал военный.

«Боец» добавил, что куличи были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. Их осветили военные священники в подземном храме группировки войск, отметил начальник службы.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Минобороны РФ сообщило, что в пасхальном богослужении принимают участие более 10 тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России и членов их семей. Всего на территории воинских частей действует более 30 храмов и часовен, добавили в ведомстве.

Ранее священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин.

Все новости на тему:
Пасха-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами