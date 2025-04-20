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Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин

Протоиерей Козлов: христианам стоит выучить некоторые пасхальные песнопения
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Александр Кряжев/РИА Новости

Христианам следует выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой недели после Пасхи — Светлой седмицы. Об этом РИА Новости рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Собеседник агентства напомнил, что пасхальное праздничное богослужение — певческое, с максимально мажорным, громогласным и торжественным пением. И служба не ограничивается ночью Пасхи, она проводится утром на следующий день, а затем, с некоторыми корректировками, и в течение всей Светлой седмицы.

«Поэтому хорошо бы знать наизусть или напомнить себе основные пасхальные песнопения — это тот случай, когда уместно и правильно подпевать в храме», — отметил священник.

Протоиерей в качестве примера привел тропарь Пасхи, подчеркнув, что его, определенно, должен знать каждый православный христианин. Также Козлов посоветовал заучить стихиры Пасхи, а также песнопение «Воскресение Христово видевше».

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пасхального богослужения пожелал россиянам и всем народам мирной жизни и развития, а также отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться в Пасху.

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Пасха-2025
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