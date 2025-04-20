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Евросоюз выдвинул России условия по пасхальному перемирию

Спикер ЕК Гиппер: Россия должна подтвердить готовность к перемирию действиями
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Matt Dunham/AP

Россия должна подтвердить установку режима прекращения огня и пасхального перемирия реальными действиями. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, комментируя инициативу российского лидера Владимира Путина о приостановке огня, пишет Reuters.

Она подчеркнула, что прекращение огня должно быть не символическим жестом, а частью последовательного процесса по прекращению боевых действий.

«Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для обеспечения длительного прекращения огня», — утверждает Гиппер.

Спикер в очередной раз повторила, что Евросоюз будет поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира столько, сколько потребуется.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее Кнайсль назвала главную сложность пасхального перемирия на Украине.

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Пасхальное перемирие
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