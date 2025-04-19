Командующим группировок в зоне СВО приказали прекратить огонь

Министерство обороны России объявило о введении с 18:00 мск 19 апреля режима прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля», — отметили в военном ведомстве.

Это решение, по заявлению министерства, принято в гуманитарных целях и будет действовать при условии взаимного соблюдения режима с украинской стороны.

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия.

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