Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об атаках ВСУ на российские энергообъекты

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по энергообъектам РФ
close
Depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 10 раз атаковали энергетические объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по объектам энергетики пришлись на Белгородскую, Брянскую, Херсонскую области и Донецкую народную республику (ДНР).

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что атаки зафиксированы в четырех регионах. При этом Кремль рассказал, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины истек.

11 апреля министерство обороны России сообщало, что в Курской области при атаке Вооруженных сил Украины была уничтожена электроподстанция. Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту украинской атаки на энергетический объект в Курской области.

Ранее в МИД рассказали, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами