В Минобороны рассказали об атаках ВСУ на российские энергообъекты

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по энергообъектам РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 10 раз атаковали энергетические объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по объектам энергетики пришлись на Белгородскую, Брянскую, Херсонскую области и Донецкую народную республику (ДНР).

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что атаки зафиксированы в четырех регионах. При этом Кремль рассказал, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины истек.

11 апреля министерство обороны России сообщало, что в Курской области при атаке Вооруженных сил Украины была уничтожена электроподстанция. Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту украинской атаки на энергетический объект в Курской области.

Ранее в МИД рассказали, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам.