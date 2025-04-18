По факту удара ВСУ по ЛЭП в Курской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту украинской атаки на энергетический объект в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».
Уголовное дело о теракте расследует главное военное следственное управление СК РФ.
Следствие установило, что 17 апреля украинские военные при помощи беспилотника атаковали высоковольтную линию, расположенную в деревне Долгое Курского района Курской области. В результате местные жители остались без электроснабжения.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности лица, причастные к данному преступлению, добавили в СК.
Украинские войска продолжают удары по российской энергетической инфраструктуре, за прошедшие сутки, сообщило Минобороны, атаки зафиксированы в четырех регионах. При этом Кремль сегодня сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины истек.
11 апреля министерство обороны России сообщало, что в Курской области при атаке Вооруженных сил Украины была уничтожена электроподстанция.
Ранее в МИД рассказали, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам.