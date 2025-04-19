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В Курской области сбили дрон

Минобороны РФ: в Курской области сбили дрон ВСУ
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны Украины.

Сбитый беспилотник принадлежал к самолетному типу.

До этого дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС в Курской области.

16 апреля сообщалось, что добровольцы отряда «Барс-Курск» и саперы Росгвардии уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютый» в Глушковском районе Курской области. «Лютый» — это сделанный из стеклопластика 200-килограммовый беспилотник. Он способен нести осколочно-фугасную боевую часть в 50 кг.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

По данным властей, из-за ударов со стороны ВСУ в городе произошли возгорания в нескольких жилых домах. Кроме того, повреждения получил гараж с машинами скорой помощи. Урон был нанесен 11 транспортным средствам.

Ранее стало известно, какие беспилотники ВСУ использовали для атаки на Курск.

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