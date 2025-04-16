В Курской области уничтожили 200-килограммовый беспилотник ВСУ

Добровольцы отряда «Барс» и саперы уничтожили дрон «Лютый» в Курской области

Добровольцы отряда «Барс-Курск» и саперы Росгвардии уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютый» в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале отряда.

«Лютый» — это сделанный из стеклопластика 200-килограммовый беспилотник. Он способен нести осколочно-фугасную боевую часть в 50 кг», — говорится в сообщении.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате ударов повреждения получили 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб.

Также Хинштейн сообщил, что жители Курска, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников ВСУ, получат компенсацию. Также власти Курской области возместят траты граждан на съем жилья, отметил врио главы региона.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.