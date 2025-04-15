Стало известно, какие беспилотники ВСУ использовали для атаки на Курск

Украинские военнослужащие использовали для атаки на Курск беспилотные летательные аппараты (БПЛА), начиненные поражающими элементами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, удары по городу наносились с помощью дронов типа «Лютый» и PD-2.

«Весь двор на улице Веспремской усеян железными шариками и обломками уничтоженного беспилотника», — подчеркивается в материале.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек, одного из них — 85-летнюю пенсионерку — спасти не удалось.

В нескольких жилых домах произошли возгорания. Кроме того, повреждения получил гараж и находившиеся в нем 11 машин скорой помощи. Несмотря на это, Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать и направлять врачей на вызовы.

Ранее на территории Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.