Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС в Курской области

Хинштейн: в Рыльске дрон сбросил взрывное устройство на авто около АЗС

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе заправки в городе Рыльске Курской области. Пострадавших нет, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня в Рыльске вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе АЗС. В результате атаки машина сгорела. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

16 апреля сообщалось, что добровольцы отряда «Барс-Курск» и саперы Росгвардии уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютый» в Глушковском районе Курской области. «Лютый» — это сделанный из стеклопластика 200-килограммовый беспилотник. Он способен нести осколочно-фугасную боевую часть в 50 кг.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

Позже Хинштейн заявил, что в результате ударов повреждения получили 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.