РИА: ВСУ перебрасывают резервы с курского направления под Красноармейск в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы с курского направления под Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы удержать город. Об этом сообщил РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф».

По его словам, в битве за Красноармейск ВСУ «цепляются за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области».

«Миф» предположил, что город удастся освободить до конца 2025 года, поскольку погода позволяет продвигаться вперед гораздо быстрее, чем раньше.

18 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселке Валентиновка, селах Калиново, Елизаветовка и Преображенка.

14 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций. Он добавил, что ВС РФ продолжают отодвигать линию боевого соприкосновения на разных направлениях.

В середине марта Пушилин говорил, что российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска. Он отметил, что ВСУ перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

Ранее стало известно о переброске элитного батальона ВСУ под Красноармейск.