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Стало известно о переброске элитного батальона ВСУ под Красноармейск

ТАСС: ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра»
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

ВСУ перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра». Об этом сообщает ТАСС.

«Под Красноармейск перебросили часть батальона БПЛА Мадьяра для усиления украинских сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ пытаются удержать линию обороны на красноармейском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что в настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

12 марта генеральный штаб украинских войск опубликовал заявление в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором назвал Красноармейское направление в ДНР самым сложным для ВСУ. В тексте подчеркивалось, что сейчас на этом участке «горячее всего».

Ранее эксперт рассказал о продвижении ВС России на севере Часова Яра.

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