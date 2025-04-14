Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, российская армия продолжает отодвигать линию боевого соприкосновения на разных направлениях с разной интенсивностью.

«Но, например, если мы берем Красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений», — заявил Пушилин.

До этого российские военные уничтожили группу украинских женщин — штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск), который находится в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, всего было ликвидировано около десяти человек. Они попали под удары российской артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с техники.

14 марта Пушилин сообщил, что российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска. Он заявил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

Ранее стало известно о переброске элитного батальона ВСУ под Красноармейск.