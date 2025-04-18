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Полковник СБУ заявил о катастрофической нехватке бойцов ВСУ

Полковник СБУ Стариков предложил разделить длину фронта на количество солдат ВСУ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает солдат. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Politeka полковник Службы безопасности страны в отставке Олег Стариков.

Чтобы понять, насколько мало бойцов в рядах ВСУ, он предложил решить простейший математический пример.

«Мы растянуты на всей линии боестолкновения... Вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа», — сказал он.

По словам Старикова, Вооруженные силы РФ значительно превосходят украинскую армию по количеству людей, поэтому, в том числе, обладают стратегической инициативой.

«Противник навязывает нам, где он будет наступать, а мы находимся в стратегической обороне», — подчеркнул полковник.

В апреле пленный военнослужащий ВСУ Руслан Мелещенко заявил, что ситуацию в армии Украины можно охарактеризовать как «бардак, брехня, воровство». По его словам, моральное состояние солдат оставляет желать лучшего. Боец отметил, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, из-за чего среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен.

До этого Мелещенко сообщил, что в ряды ВСУ призывают мужчин старше 50 лет. По его словам, в рядах украинской армии наблюдается катастрофическая нехватка кадров. Он отметил, что доукомплектование происходит в ускоренном режиме.

Ранее в ВСУ пожаловались на плохое снабжение из-за расхищения бюджета.

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