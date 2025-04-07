Украинский военнопленный Руслан Мелещенко сообщил, что в ряды ВСУ призывают мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Больных стариков выхватывают прямо с улицы, бросают на передовую, и они ежедневно погибают — ни комиссии, ни учебной подготовки — ничего. <...> В окопе обстреляли — контузило три раза. Пришли ваши. У меня в роте — 50+», — поделился военнопленный.

Мужчина рассказал о катастрофической нехватке кадров в рядах ВСУ и о спешном доукомплектовании рядов украинской армии.

До этого пленный украинский военный Александр Горб рассказал о преступлениях, совершенных командиром с позывным «Тринадцатый», который служил в 156-м батальоне Вооруженных сил Украины.

Горб описал, как «Тринадцатый» проводил «разговоры» с местным населением, сопровождавшиеся избиениями. Он также подтвердил, что командир лично участвовал в жестоком обращении с пленными российскими военнослужащими. Личность «Тринадцатого» установить не удалось — пленный не назвал его настоящих имени и фамилии.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату.