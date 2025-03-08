Гагин: в ВСУ жалуются на плохое лечение и снабжение из-за расхищения бюджета

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на отсутствие регулярной ротации и медицинской помощи, а также на плохое снабжение и нехватку боеприпасов. Об этом в интервью РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, соответствующую информацию он собрал в открытых интернет-источниках и социальных сетях, где общаются украинские бойцы.

«По всей линии боевого соприкосновения противник сейчас не в лучшем состоянии морального духа находится», — заявил он.

Гагин добавил, что командование ВСУ не выполняет поставленных перед военными обязательств, а также их действия не отвечают уровню современной державы. Военный эксперт отметил, что на Украине происходит массовое хищение бюджетных средств, которые выделяются на укрепление, обеспечение и другие расходы. Он подчеркнул, что все эти данные подтверждаются мыслями бойцов в социальных сетях.

До этого член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что американским властям необходимо провести тщательную проверку деятельности президента Украины Владимира Зеленского на предмет растраты американской помощи.

Ранее Украина отказалась компенсировать США $500 млрд.