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На Украине мобилизованные сбежали из военной части перед отправкой в Польшу

На Украине 15 мобилизованных дезертировали с военного полигона
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине 15 из 50 мобилизованных, которых собрали на одном из военных полигонов для отправки на подготовку в Польшу, самовольно оставили часть. Об этом сообщил украинский военнослужащий Клим Братковский, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Военный не уточнил, о каком полигоне идет речь.

16 апреля депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию. Он назвал цифры самовольного оставления части «критическими и тяжелыми».

По словам украинского депутата Александра Дубинского, только по официальным данным, на 1 апреля в стране было зарегистрировано более 175 тысяч случаев дезертирства. Однако в реальности эта цифра гораздо больше и достигает примерно 250 тысяч военных.

В конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вернуться на службу солдатам, которые впервые самовольно покинули воинскую часть. Уточнялось, что служба будет продолжаться в соответствии с подписанным контрактом. Также закон предусматривал восстановление военнослужащим денежного довольствия и сохранение различных льгот и социальных гарантий.

Ранее в Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами.

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