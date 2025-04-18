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На Западе анонсировали обмен пленными между Россией и Украиной

Sky News: РФ и Украина в субботу проведут обмен пленными в формате 246 на 246
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Алексей Куденко/РИА Новости

Россия и Украина 19 апреля проведут обмен пленными, в ходе которого каждая сторона передаст по 246 военнослужащих. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Переговоры организованы при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В пятницу сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами.

21 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что число российских и украинских военнопленных сильно отличается. Он отметил, что гораздо больше пленных сейчас находится у нас, их удалось взять во время освобождения территорий Курской области.

До этого стало известно, что «независимая» комиссия ООН по расследованиям нарушений на Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных «из-за нехватки денег». Член комиссии Пабло Де Грефф заявил, что комиссии приходится выбирать темы, так как нет возможности расследовать все одновременно. При этом он подчеркнул, что члены комиссии всегда были довольно скрупулезны в поддержании беспристрастности и независимости.

Ранее в России оценили сообщения о масштабной договоренности с Украиной.

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