Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Украина вернула тела 909 погибших украинских военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в своем Telegram-канале.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе, тела были привезены с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Некоторые были привезены с территории России.

Как уточнил изданию РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, стороны произвели обмен тела погибших солдат — Россия вернула 41 погибшего бойца, Украине передали 909 тел.

В декабре прошлого года Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ погибла на Донецком направлении.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными военными.