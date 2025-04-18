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Россия и Украина обменялись телами погибших военных

РБК: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
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Таисия Воронцова/РИА Новости

Украина вернула тела 909 погибших украинских военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в своем Telegram-канале.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе, тела были привезены с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Некоторые были привезены с территории России.

Как уточнил изданию РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, стороны произвели обмен тела погибших солдат — Россия вернула 41 погибшего бойца, Украине передали 909 тел.

В декабре прошлого года Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ погибла на Донецком направлении.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными военными.

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