«Независимая» комиссия ООН по расследованиям нарушений на Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных «из-за нехватки денег». Об этом заявил РИА Новости член этой комиссии Пабло Де Грефф.

«В период действия этого конкретного мандата большинство расследований проводилось дистанционно из-за нехватки финансирования, что также ограничивает возможности проведения масштабных расследований, которые нам удавалось проводить в прошлом», — пояснил Де Грефф.

Также в докладе ООН нет ни строчки о принудительной мобилизации населения на Украине. По словам Де Греффа, комиссии приходится выбирать темы, так как нет возможности расследовать все одновременно. При этом он подчеркнул, что члены комиссии всегда были довольно скрупулезны в поддержании беспристрастности и независимости.

В результате в докладе «независимой» комиссии ООН говорится только о положении украинских военнопленных и якобы гражданских лиц на территории, подконтрольной российским военным. При этом удары по мирным жителям в Донбассе, а также в Курской и Белгородской областях также не упоминаются.

В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала необъективным доклад комиссии ООН по правам человека на Украине. По ее словам, более 95% информации в нем подтверждает якобы грубые нарушения РФ норм международного гуманитарного права на так называемых оккупированных украинских территориях, включая Крым.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также заявлял, что доклад ООН по пыткам российских солдат на Украине нельзя считать серьезным расследованием или адекватным отражением реальности.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.