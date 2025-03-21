Число российских и украинских военнопленных разнится на порядок. Об этом в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» по итогам круглого стола заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Гораздо больше пленных находятся у нас, и которых мы взяли сейчас во время курской операции», — заявил он.

До этого стало известно, что «независимая» комиссия ООН по расследованиям нарушений на Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных «из-за нехватки денег». Член комиссии Пабло Де Грефф заявил, что комиссии приходится выбирать темы, так как нет возможности расследовать все одновременно. При этом он подчеркнул, что члены комиссии всегда были довольно скрупулезны в поддержании беспристрастности и независимости.

В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала необъективным доклад комиссии ООН по правам человека на Украине. По ее словам, более 95% информации в нем подтверждает якобы грубые нарушения РФ норм международного гуманитарного права на так называемых оккупированных украинских территориях, включая Крым.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.