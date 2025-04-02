В России оценили сообщения о масштабной договоренности с Украиной

Достижение между Россией и Украиной масштабной договоренности по предоставлению военнопленным посылок является важным шагом, поскольку оказывает существенную поддержку российским военным, находящимся в украинском плену. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Даже обмен посылками — это весточка из дома, с родины, которая дает ребятам почувствовать, что они не брошены. Это очень хороший шаг. Может, такое было и раньше, но, честно говоря, на своей практике я такого не встречал», — подчеркнул он.

Швыткин выразил благодарность уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и Генштабу ВС РФ, которые занимаются помощью военнопленным.

2 апреля Москалькова заявляла, что Россия и Украина договорились в апреле обменяться посылками для военнопленных. Всего будет передано по 1,5 тысячи посылок с каждой стороны.

Она отметила, что такой обмен посылками между Россией и Украиной проходит в третий раз. В рамках этой акции военнопленным передают письма от родных, детские рисунки, а также теплые вещи. Москалькова подчеркнула, что посылки уже собраны и в этом месяце планируется их вручение.

21 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что число российских и украинских военнопленных сильно отличается. Он отметил, что гораздо больше пленных сейчас находится у нас, их удалось взять во время освобождения территорий в Курской области.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.