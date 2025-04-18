Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

Речь идет о поселке Валентиновка, селах Калиново, Елизаветовка и Преображенка.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

18 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российская армия в ходе продвижения в районе населенного пункта Каменка взяла под огневой контроль участок трассы Лиман Второй — Колодезное протяженностью около 3 км.

14 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций. Он добавил, что ВС РФ продолжают отодвигать линию боевого соприкосновения на разных направлениях.

Ранее Марочко заявил о продвижении ВС РФ на Купянском направлении.