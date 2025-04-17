Марочко заявил о продвижении ВС РФ на Купянском направлении

Марочко: ВС РФ продвинулись в районе села Фиголевка в Харьковской области

Российские войска продвинулись в районе села Фиголевка в Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

«На Купянском направлении в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение северо-восточнее населенного пункта Фиголевка», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

По его информации, после продвижения и зачистки лесистой местности военные РФ также закрепились юго-западнее села.

Накануне Марочко заявлял, что после многочисленных накатов российских военных на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая ВСУ были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны.

По его словам, в результате этих действий межпозиционное пространство на некоторых участках было увеличено почти до 3 км.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказывал мнение, что наступление ВС РФ в Харьковской и Сумской областях усилит позиции Москвы на потенциальных переговорах с Киевом.

Ранее сообщалось, что ВСУ увеличивают число расчетов БПЛА на Купянском участке.