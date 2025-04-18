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Российские войска взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском

Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль 3 км трассы под Купянском
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия в настоящее время держит под огневым контролем участок трассы под Купянском в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения наших войск в районе населенного пункта Каменка под огневой контроль взят участок трассы Лиман Второй — Колодезное протяженностью около 3 км», — сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил России продвинулись в лесу к северу от села Красное Первое.

17 апреля Марочко сообщал, что российские войска продвинулись в районе села Фиголевка в Харьковской области. По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, наступление ВС РФ в Харьковской и Сумской областях усилит позиции Москвы на потенциальных переговорах с Киевом. Еще одной причиной продвижения он назвал создание буферной зоны на территории Украины.

Ранее экс-аналитик ЦРУ предрек взятие Россией Киева и Одессы.

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