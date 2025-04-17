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Осужденный экс-генерал Шамарин готов отправиться на СВО в качестве солдата

Адвокат Шелупахин: экс-генерал Шамарин готов участвовать в СВО простым солдатом
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Илья Питалев/РИА Новости

Осужденный бывший начальник главного управления связи, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин готов участвовать в СВО в качестве солдата. Об этом заявил его адвокат Владимир Шелупахин в беседе с ТАСС.

«Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», — сказал Шелупахин.

17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима. Как отмечал Telegram-канал «Осторожно, новости», также Шамарина лишили воинского звания.

28 февраля Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Генерал-лейтенант полностью признал вину. Сторона обвинения в ходе прений сторон просила 12 лет лишения свободы и назначить штраф 107 миллионов рублей.

Ранее в правоохранительных органах объяснили открытие второго дела против генерала Оглоблина.

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