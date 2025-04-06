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В правоохранительных органах объяснили открытие второго дела против Оглоблина

Второе дело против Оглоблина не связано с показаниями Шамарина — правоохранители
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Второе уголовное дело против генерал-майора Александра Оглоблина, бывшего начальника управления планирования связи Главного управления (ГУ) связи ВС РФ, не связано с показаниями экс-начальника ГУ связи ВС РФ — замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Шамарин дал признательные показания по своему уголовному делу, показаний против Оглоблина он не давал», — заявили в органах.

Там также подтвердили, что второе уголовное дело против Оглоблина не имеет связи с делом Шамарина.

1 апреля на первом открытом заседании 235-го гарнизонного военного суда по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого во взяточничестве, подсудимый признал свою вину в получении 12 миллионов рублей от Пермского телефонного завода «Телта».

Адвокат Максим Довгань уточнил, что хотя Оглоблин признал факт получения взятки, он не согласен с квалификацией преступления, предложенной следствием.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Шамарин заключил сделку со следствием.

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