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В Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску

Депутат Колесник призвал наносить упреждающие удары по ВСУ после атаки на Курск
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, необходимо формировать серую зону и усиливать системы ПВО, чтобы «разведка нормально работала». Необходимо перехватывать беспилотники ВСУ не только когда они поднялись в небо, но и наносить упреждающие удары, указал Колесник.

«Зеленский совсем уже обнаглел, ему плевать, что ему говорят союзники, плевать на договоренности. Беспредел порождает беспредел», — заявил Колесник.

ВСУ ночью массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили 109 дронов. Основной удар пришелся на Курск. Повреждения получили 24 многоквартирных дома, в трех из них произошел пожар. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Как минимум один беспилотник был начинен поражающими элементами. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили сроки завершения конфликта на Украине.

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