В Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску

Депутат Колесник призвал наносить упреждающие удары по ВСУ после атаки на Курск

Армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, необходимо формировать серую зону и усиливать системы ПВО, чтобы «разведка нормально работала». Необходимо перехватывать беспилотники ВСУ не только когда они поднялись в небо, но и наносить упреждающие удары, указал Колесник.

«Зеленский совсем уже обнаглел, ему плевать, что ему говорят союзники, плевать на договоренности. Беспредел порождает беспредел», — заявил Колесник.

ВСУ ночью массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили 109 дронов. Основной удар пришелся на Курск. Повреждения получили 24 многоквартирных дома, в трех из них произошел пожар. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Как минимум один беспилотник был начинен поражающими элементами. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

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