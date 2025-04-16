Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных и танк в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 160 военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают освобождать Курскую область от украинских захватчиков.

16 апреля добровольцы отряда «Барс-Курск» и саперы Росгвардии уничтожили беспилотник ВСУ «Лютый» в Глушковском районе Курской области.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять. Пострадали 24 многоквартирных дома.

Как уточнил врио губернатора региона Александр Хинштейн, специалистам еще предстоит определить уровень нанесенного ущерба.

Ранее СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске.