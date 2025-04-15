Жители Курска получат компенсацию за поврежденное имущество при атаке беспилотников

Жители Курска, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат компенсацию. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Какие решения приняты на данный момент: люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тыс. рублей. В случае полной утраты — по 150 тыс., а также 65 тыс. в месяц, по аналогии с жителями приграничья», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что также власти Курской области выплатят компенсацию жителям города, которые будут снимать жилье.

15 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

По словам Хинштейна, в результате ударов повреждения получили 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.