Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казарма загорелась в Шуе

Ивановские Telegram-каналы сообщили о пожаре в казарме в Шуе
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Казарма загорелась в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«Подписчики сообщают, что горит казарма в г. Шуя», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Утром правительство региона сообщало, что российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Шуе.

Telegram-канал SHOT писал, что атаковавшие Ивановскую область БПЛА ВСУ запускались из Сумской области Украины. Как пишет канал, они преодолели около 850 км, а их маршрут пролегал вдоль границ областей.

По предварительным данным Mash, в результате атаки пострадали два человека. В городе проходит частичная эвакуация. Граждан выводят из университетов, школ и больниц.

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами