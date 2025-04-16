Казарма загорелась в Шуе

Ивановские Telegram-каналы сообщили о пожаре в казарме в Шуе

Казарма загорелась в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«Подписчики сообщают, что горит казарма в г. Шуя», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Утром правительство региона сообщало, что российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Шуе.

Telegram-канал SHOT писал, что атаковавшие Ивановскую область БПЛА ВСУ запускались из Сумской области Украины. Как пишет канал, они преодолели около 850 км, а их маршрут пролегал вдоль границ областей.

По предварительным данным Mash, в результате атаки пострадали два человека. В городе проходит частичная эвакуация. Граждан выводят из университетов, школ и больниц.

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.