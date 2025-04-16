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Стало известно, откуда запускались беспилотники, атаковавшие Ивановскую область

SHOT: атаковавшие Ивановскую область беспилотники запускались из Сумской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Атаковавшие Ивановскую область беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускались из Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, место запуска находится в 40 км от границы с Россией.

«Дроны летели друг за другом на расстоянии, преодолев около 850 км. Беспилотники шли на высоте 2,5 тыс. метров. Маршрут пролегал вдоль границ областей», — отмечает SHOT.

В ночь на 16 апреля не менее пяти украинских беспилотников атаковали Шую. Как сообщал Mash, очевидцы слышали звуки работы систем противовоздушной обороны и автоматные очереди. По их мнению, целью атаки мог быть завод «Литмаш». Все пять беспилотников, которые атаковали Шую дважды, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

По информации канала, в атаке участвовали дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны — камикадзе «Бобер».

Telegram-канал SHOT публиковал кадры уничтожения в Шуе одного дрона, на борту которого, как утверждал канал, находилось около 60 кг взрывчатки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.

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Атаки БПЛА на Россию
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