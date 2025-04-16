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Власти рассказали об атаке дронов на Шую

В Шуе Ивановской области отразили атаку беспилотников ВСУ
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные отражают атаку беспилотников в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Оперативный штаб. Ивановская область: Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников», — говорится в сообщении.

Ивановские власти рассказали, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, ответственные службы занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА.

Российское Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Ивановской области.

По информации Telegram-канала Mash, в атаке на Шую участвовали дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

SHOT публиковал кадры уничтожения в Шуе одного дрона, на борту которого, как утверждал канал, находилось около 60 кг взрывчатки.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.

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Атаки БПЛА на Россию
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