СМИ пишут о пострадавших при атаке дронов на Ивановскую область

Mash: два человека пострадали при атаке БПЛА на Шую Ивановской области

В результате атаки украинских беспилотников по Шуе Ивановской области, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что люди попали к медикам в состоянии шока. В городе проходит частичная эвакуация: граждан выводят из университетов, школ и больниц.

В ночь на 16 апреля не менее пяти украинских беспилотников атаковали Шую. Как сообщал Mash, очевидцы слышали звуки работы систем противовоздушной обороны и автоматные очереди. По их мнению, целью атаки мог быть завод «Литмаш». Все пять беспилотников, которые атаковали Шую дважды, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

По информации канала, в атаке участвовали дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

Telegram-канал SHOT публиковал кадры уничтожения в Шуе одного дрона, на борту которого, как утверждал канал, находилось около 60 кг взрывчатки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.