В Ивановской области сбили семь украинских беспилотников

Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА ВСУ в Ивановской области

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Ивановской области. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

«С 08:00 до 09:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что город Шую в Ивановской области атаковали не менее пяти украинских беспилотников.

По его данным, в атаке участвовали дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

SHOT публиковал кадры уничтожения в Шуе одного дрона, на борту которого, как утверждал канал, находилось около 60 кг взрывчатки.

До этого сообщалось, что атаку беспилотников ВСУ отразили в Тульской области.

Ранее спасатели пострадали при атаке беспилотника в Херсонской области.