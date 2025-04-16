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Украинские беспилотники атаковали Шую

Mash: минимум пять БПЛА ВСУ атаковали город Шую в Ивановской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Не менее пяти украинских беспилотников атаковали город Шую в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в атаке участвовали дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

Местные жители рассказали Mash, что первая атака произошла ночью около 3:00 мск, вторая — в районе 8:30 мск.

Как пишет канал, очевидцы слышали звуки работы систем противовоздушной обороны и автоматные очереди. По их мнению, целью атаки мог быть завод «Литмаш».

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО отразили украинскую атаку на регион. Пострадавших и разрушений нет.

Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе шестеро спасателей, тушивших пожар, были атакованы украинским беспилотником.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.

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