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Спасатели пострадали при атаке беспилотника в Херсонской области

Сальдо: шесть спасателей пострадали при атаке БПЛА в Херсонской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Спасатели, тушившие пожар на подстанции, подверглись атаке украинского беспилотника в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в ночь на 16 апреля около 1:00 украинские войска обстреляли подстанцию «ВЭС Сивашская» в Чаплинском МО.

«При тушении пожара наши спасатели подверглись атаке вражеского дрона», — написал губернатор.

Сальдо отметил, что речь идет о шести мужчинах 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. Они получили множественные осколочные ранения в результате атаки. В данный момент они находятся под наблюдением врачей в больнице, добавил глава региона.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины за день совершили 53 атаки на регион.

По его словам, только в селе Хоромное Климовского района сгорело 20 домов в результате атак украинских дронов-камикадзе.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали гараж скорой помощи в Курске.

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