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В Тульской области отразили украинскую атаку

Атаку беспилотников ВСУ отразили в Тульской области, никто не пострадал
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы ПВО отразили украинскую атаку на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Ранним утром дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что в результате атаки разрушений нет, среди мирного населения никто не пострадал.

Ситуация находится под контролем, добавил Миляев.

До этого министерство обороны России сообщало, что с 6:35 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Тульской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области.

Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе шестеро спасателей были атакованы украинским беспилотником.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.

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