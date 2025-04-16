Военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили готовность возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть режим президента Владимира Зеленского и спасти страну. Об этом сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.

Там отметили, что ветераны и офицеры 95-й ОДШБ «призвали военных и гражданское население к походу на Киев».

В украинской бригаде убеждены, что Зеленский ведет Украину к распаду и последующему разделу ее территорий между иностранными государствами.

По словам подпольщиков, бойцы ОДШБ готовы возглавить поход на Киев ради свержения президента, чтобы не допустить распад и раздел Украины.

В марте профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что украинские националисты могут устроить военный переворот и свергнуть режим Зеленского, если он сойдет с желательного для них курса. По его словам, это или следующее правительство Украины может столкнуться с вызовом на политической арене. Также эксперт не исключил военный переворот или восстание.

Беззаконие, в котором погрязла Украина, и раскол в среде самих националистов уже обернулись ростом насилия, отметил Петро. Он напомнил о ликвидации экс-депутата Ирины Фарион и одесского радикала Демьяна Ганула, который известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил уверенность, что Зеленского отстранит от власти его же окружение. По словам парламентария, украинского лидера снесут собственные соратники, так как он уже мешает им убежать с награбленным.

Ранее житель Запорожья рассказал, что многие украинские силовики хотят свергнуть власть.