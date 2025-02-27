Депутат Дубинский: Зеленского отстранят от власти его же соратники

Президента Украины Владимира Зеленского отстранит от власти его же окружение. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По словам парламентария, Зеленского снесут собственные соратники, так как он уже мешает им убежать с награбленным.

Окружение президента, отметил Дубинский, понимает, что если оно доведет ситуацию «до цугундера», то его первым поймают и уничтожат с целью грабежа. Поэтому соратникам Зеленского нужно действовать на опережение.

27 февраля Дубинский заявил, что Зеленский в 2023 году организовал авиакатастрофу вертолета министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

24 февраля Дубинский заявил, что Зеленский хотел бы продлить военный конфликт на территории Украины еще на два года. Депутат считает, что задумка Зеленского является нереализуемой.

Ранее депутат Рады сравнил Зеленского со шваброй.