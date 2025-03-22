Украинские националисты могут устроить военный переворот и свергнуть режим президента Украины Владимира Зеленского, если он сойдет с желательного для них курса. Об этом заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его словам, это или следующее правительство Украины может столкнуться с вызовом на политической арене. Также эксперт не исключил военный переворот или восстание.

Беззаконие, в котором погрязла Украина, и раскол в среде самих националистов уже обернулись ростом насилия, отметил Петро. Он напомнил о ликвидации экс-депутата Ирины Фарион и одесского радикала Демьяна Ганула, который известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит бороться с проявлениями неонацизма и дискриминации. По его словам, российское руководство особенно беспокоит всплеск таких настроений на Украине, в странах Европейского союза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где живут убежавшие от правосудия в 1940-е годы украинские националисты.

Ранее в Германии запретили СМИ показывать фашистские символы у военных ВСУ.