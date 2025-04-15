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В Австрии заявили об уверенности русских в приближающейся победе

Полковник Райснер: русские чувствуют приближающуюся победу
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Благодаря успехам российских военнослужащих на поле боя жители России чувствуют приближающуюся победу. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

«Скажем прямо: русские чувствуют себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, глядя на Берлин. Они верят, что победа не за горами», — сказал военный.

Райснер также назвал нецелесообразными заявления европейских политиков о том, что у России якобы заканчиваются ресурсы. По словам полковника, в данной ситуации надо интересоваться, продержится ли Украина.

Несколькими часами ранее телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин ожидает победы на передовой на Украине, которая может повлиять на переговоры летом 2025 года. Авторы публикации утверждали, что в Кремле хорошо осознают нерешительность действующей администрации американского лидера Дональда Трампа.

14 апреля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Россию признать ошибку и признать, что не сможет победить в конфликте на территории Украины. Она в очередной раз повторила, что Евросоюз будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».

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