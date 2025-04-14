Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится»

Зеленский захотел усилить давление на Россию, поскольку Москва не боится
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы намерена продолжать конфликт и не заинтересована в мире, в связи с чем призвал Запад к усилению давления на Москву. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, «в Москве сейчас не боятся». Зеленский считает, что без давления со стороны союзников Киева боевые действия будут продолжаться, поскольку это якобы «российская государственная привычка».

«Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир», — утверждает Зеленский.

До этого Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве. Вместе с тем Зеленский заявил, что считает неправильным стремление США остаться нейтральными в конфликте. По мнению украинского лидера, в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы».

Ранее в Раде захотели выяснить, кто распространяет «российскую пропаганду» Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами