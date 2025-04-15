В США рассказали о планах Путина одержать летом на Украине победу

Президент России Владимир Путин ожидает победы на Украине летом 2025 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Авторы публикации пишут, что в Кремле хорошо осознают нерешительность действующей администрации президента США Дональда Трампа.

При этом Путин понимает, что «Трамп в конечном счете беззуб и не будет эффективно наказывать его за отказ от разрядки», говорится в материале.

До этого декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян заявил в эфире радио Sputnik, что спецоперация на Украине может не закончиться в 2025 году.

По его словам, текущая ситуация на фронте не устраивает ни одну из сторон. Кроме того, у Запада отсутствует какая-либо коллективная позиция по конфликту на Украине.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин также заявлял, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, однако делать прогнозы о его окончании преждевременно.

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».