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Каллас призвала Россию признать, что она не «победит» на Украине

Глава дипломатии ЕС Каллас утверждает, что Россия не победит на Украине
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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Россию признать ошибку и признать, что не сможет победить в конфликте на территории Украины. Об этом она заявила, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что удар ВС РФ по Сумам был «ошибкой», передает издание «Укринформ».

«Я думаю, интересам всех соответствует, чтобы Россия поняла, что она совершила ошибку. Но что она совершила ошибку, когда атаковала Украину. Что она не сможет победить на Украине, потому что воля народа Украины не сломлена», – сказала Каллас.

Каллас в очередной раз повторила, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Она также утверждает, что все 27 стран ЕС хотят мира и поддерживают предложение о прекращении огня. По ее мнению, добиться мира можно лишь «давлением на Россию».

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины.

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — сказал глава государства.

Ранее глава МИД Польши набросился на Венгрию из-за позиции по России.

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