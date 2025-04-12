Для боевых машин в зоне СВО разработали новую систему наблюдения за БПЛА

Систему наблюдения против БПЛА «Малик» стали устанавливать на машины в зоне СВО

Систему наблюдения против украинских беспилотников «Малик» стали устанавливать на машины в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика, конструкторское бюро «Талламхо».

«Купольная система наблюдения за небом для транспорта «Малик» может устанавливаться как на боевую технику, так и на легковой транспорт. Новая версия изделия оснащена машинным зрением последнего поколения, которое использует модель, натренированную нами. Модель определяет как беспилотники различных типов, так и людей», — рассказали в «Талламхо».

По словам разработчиков, «Малик» будет заблаговременно сообщать водителю машины или командиру, с какой стороны находится угроза — этого времени будет достаточно, чтобы совершить маневр уклонения или эвакуировать личный состав из техники.

Сейчас, по словам представителей «Талламхо», система «Малик» применяется для защиты гражданской техники и проходит испытания у военнослужащих.

О создании системы «Малик» разработчики сообщили в марте 2024 года.

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