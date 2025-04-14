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В регионах РФ за ночь уничтожили более полусотни украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО в течение ночи сбили 52 украинских беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 52 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

В результате в небе над Брянской областью были ликвидированы 33 дрона, а в Орловской области — 10. Еще по три беспилотника сбили в воздушном пространстве Тульской и Курской областей. Также системы ПВО нейтрализовали один БПЛА в Белгородской области и два летательных аппарата в Калужской области.

Ночью 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на хутор Бочанка в Волоконовском районе. Как рассказал глава региона, украинские солдаты с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на частное домовладение. Из-за этого пострадала мирная жительница, у которой диагностировали множественные осколочные ранения правой руки.

Кроме того, повреждения получил сам жилой дом. Также произошло возгорание стоявшего рядом автомобиля, который оказался полностью уничтожен.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.

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